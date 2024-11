Veja o que fazer se sua água ainda não voltou após obra da Embasa

Em Salvador, o fornecimento foi reestabelecido após obra de manutenção - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Vários bairros de Salvador sofreram com a falta de abastecimento de água por conta de obras de manutenção preventiva realizadas pela Embasa nesta semana. O fornecimento foi suspenso na quarta-feira, 23, e tinha previsão de ser totalmente reestabelecido no prazo de até 72 horas após o fim do serviço, que aconteceu na noite de quarta.

Leia mais

>> Consumidores afetados por falta de água poderão ter desconto na tarifa

>> Confira bairros de Salvador que ficam sem água nesta quarta

Porém, neste sábado, 26, moradores do Cabula, Arraial do Retiro, Pernambués, e de outros bairros da região relataram que ainda estão sem água em suas casas.

Para o Portal A Tarde, a Embasa informou que o abastecimento está normalizado no conjunto da área abastecida pelas estações de tratamento do Parque da Bolandeira, nas localidades do Centro de Salvador e também nos bairros do chamado miolo da capital baiana, que são aqueles que ficam margeados entre a Avenida Paralela e a BR-324.

De acordo com a empresa, nos locais em que ainda há irregularidades, é preciso solicitar uma inspeção da Embasa, pois pode ser um problema específico na rede.

Os canais para as pessoas informarem qualquer tipo de problema são: o WhatsApp 71 9717-0999, o site atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br ou atráves do telefone 0800 0555 195.