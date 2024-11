Confira bairros de Salvador que ficam sem água nesta quarta

Serviço de abastecimento deve ser retomado no mesmo dia - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Os bairros de Salvador abastecidos pelas estações de tratamento do Parque da Bolandeira terão o fornecimento de água interrompido a partir das 6h desta quarta-feira, 23. De acordo com a Embasa, a suspensão é para realizar um conjunto de manutenções preventivas e algumas ações corretivas emergenciais.

Leia Mais:

>> Bahia precisa qualificar 574 mil profissionais da indústria até 2027, diz CNI

>> Morre dançarina que concorreu ao Morena do Tchan com Scheila Carvalho

Segundo a empresa, a previsão é que os serviços sejam concluídos na noite do mesmo dia, quando o abastecimento será reiniciado nas áreas afetadas, de forma gradativa. [ Veja os bairros ao final]



O retorno da água sempre ocorre aos poucos, porque é preciso encher novamente as tubulações e ganhar pressão na rede distribuidora para alcançar os pontos mais altos. Alguns imóveis podem ter o fornecimento regularizado em até 72 horas após o fim dos serviços, por isso a Embasa recomenda que a população reserve água e utilize a água armazenada com economia até que a situação esteja totalmente normalizada.

Ao todo, mais de 250 técnicos, engenheiros e operários participarão desse grande trabalho de manutenção, que contará com 19 frentes de serviço. Alguns dos serviços serão realizados no próprio Parque da Bolandeira, onde estão situadas as estações de tratamento Vieira de Melo e Teodoro Sampaio. Outras ações serão realizadas na estação de captação no rio Joanes e nas redes distribuidoras, aproveitando a parada na operação na região.

Confira bairros afetados: