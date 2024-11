Morre dançarina que concorreu ao Morena do Tchan com Scheila Carvalho

Notícia foi confirmada por seus familiares nas redes sociais - Foto: Reprodução

Graciane Azevedo, ex-candidata ao título de morena do grupo "É o Tchan", faleceu no último sábado, 19, aos 47 anos, vítima de um infarto. A notícia foi confirmada por seus familiares nas redes sociais, que pediram compreensão em meio ao momento difícil: "Neste momento de dor, pedimos paciência para que possamos organizar como seguiremos com o seu legado", destacou o comunicado.

Ela ganhou destaque nos anos 1990 ao competir com outras três bailarinas pelo posto de "Morena do Tchan". A disputa, que envolveu Scheila Carvalho, Viviane Araújo e Rosiane Pinheiro, foi amplamente acompanhada pelo público. No final, Scheila Carvalho venceu e integrou o grupo entre 1997 e 2005.

Mesmo após a competição, Graciane seguiu sua trajetória no mundo da dança. Em 1999, ela fundou uma academia em Campo Grande, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, onde trabalhou como empresária e instrutora de dança, consolidando sua carreira de forma independente.

Graciane deixa um filho, Manuel Azevedo, de 17 anos, que prestou uma homenagem emocionada à mãe nas redes sociais. "Meu eterno amor, descanse em paz, minha linda! Só tenho a te agradecer pela mãe perfeita que você foi para mim. Só eu sei a dor que será não te ter mais na minha vida. Saudades eternas de você, meu amor", escreveu o jovem, demonstrando a profundidade de sua perda.