Consumidores afetados por falta de água poderão ter desconto na tarifa

A Embasa diz que vai recorrer pois defende que buscou retomar o serviço no menor prazo possível em cada caso. - Foto: Marcelo Casal | Agência Brasil

Os consumidores que ficarem prejudicados com a falta de água que atingirá 60 bairros de Salvador poderão ter desconto na tarifa, segundo entendimento da justiça diante do julgamento de uma ação civil coletiva apresentada pela Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

“A decisão primeiramente reconhece o dano coletivo, e a indenização ratifica a extensão do efeito danoso das ações de interrupção e/ou suspensão indevida de serviços essenciais para os cidadãos”, disse a defensora pública Nayana Gonçalves, em entrevista à TV Bahia.

A decisão estabelece que, em casos de desabastecimento, seja assegurada: a regularidade do fornecimento de água; a apresentação de um plano regional de fornecimento de água, plano de contingência e emergência para lidar com essas situações imprevistas; a suplementação por carros-pipa e o abatimento da conta de água para as pessoas que tiveram o serviço interrompido.

Apesar disso, a Defensoria Pública explica que os cidadãos ainda não podem exigir o ressarcimento porque a decisão foi em primeira instância. Portanto, a Embasa ainda pode recorrer, como pretende fazer.

De acordo com a Embasa, as interrupções no fornecimento de água entre 2020 e 2021, período mencionado na ação, foram "decorrentes de questões pontuais para execução de serviços preditivos, preventivos e corretivos, que fazem parte da operação dos sistemas de abastecimento".



A empresa defende que buscou retomar o serviço no menor prazo possível em cada caso.

Abastecimento suspenso em 60 bairros de Salvador

Pelo menos 60 bairros de Salvador terão o fornecimento de água interrompido a partir das 6h de quarta-feira, 23, por causa de manutenções preventivas e algumas ações corretivas emergenciais. Segundo a Embasa, a previsão é de que os serviços sejam concluídos na noite do mesmo dia, quando o abastecimento será reiniciado nas áreas afetadas, de forma gradativa.

