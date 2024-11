Rodoviários da RMS pedem reajuste de 11% em negociação salarial

“A reivindicação é que queremos 11% de reajuste no salário e 27% de reajuste no plano de saúde” - Foto: Shirley Stolze | A TARDE

De olho em 2025, o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, Alagoinhas e Paulo Afonso ( Sindmetro ) realizaram uma assembleia para montar uma comissão de negociação salarial. A categoria também busca outros ajustes para o ano que vem.

A reunião teve início na manhã desta terça-feira, 12, na sede do Sindicato, em Lauro de Freitas, e deve se estender até as 15h.

Leia mais:

>> É hoje: estreia do Concurso Cultural Jovem Jornalista acontece nesta terça

>> Prefeita de Cansanção é condenada a mais de nove anos de prisão

O atual presidente do Sindmetro, Mário Cléber, conversou com o Portal MASSA! sobre os principais objetivos dos rodoviários. Segundo ele, a meta é conseguir fechar um acordo favorável com os empresários do transporte da Região Metropolitana de Salvador ( RMS ) em breve.

“A reivindicação é que queremos 11% de reajuste no salário e 27% de reajuste no plano de saúde”, iniciou.

Mário Cléber revelou que o sindicato havia enviado propostas de negociação para as empresas no fim de outubro, mas, como não obteve retorno, decidiu dar acordo com a criação da assembleia.

Além dos reajustes citados, os rodoviários da RMS querem o fim da contrapartida do plano de saúde e pedem uma adequação nos custos com alimentação, devido ao aumento do valor da cesta básica.

“Os empresários sabem que o momento econômico no país é difícil tanto para eles quanto para nós. Você hoje não faz mais compras como fazia antigamente, é o custo do Brasil. A gente está tentando resolver esse problema e vamos agendar mais reuniões pela frente”, declarou.