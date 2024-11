5ª Festa Literária de Uauá homenageia Ariano Suassuna

Edição anterior - Foto: Divulgação

A cidade de Uauá, no sertão baiano, se prepara para receber a quinta edição da Festa Literária de Uauá (FLIU), que ocorre de 14 a 16 de novembro, Conhecido por promover a riqueza literária e cultural da região, o evento irá homenagear o icônico Ariano Suassuna, reunindo nomes de destaque da literatura brasileira e internacional, reafirmando seu compromisso com a diversidade e o fortalecimento da expressão cultural do sertão.

Abrindo o festival, oficinas e atividades em escolas locais fomentam o gosto pela leitura e pela escrita, com destaque para o lançamento de um livro de Cordel e Poesia, produzido por alunos do projeto Edu Cordel. Outra obra especial será lançada: um livro escrito e ilustrado por um aluno autista, fruto de um trabalho inclusivo que evidencia o impacto do FLIU na formação de novos talentos literários.

A FLIU 2024 terá a participação do escritor moçambicano José Eduardo Agualusa, que integrará uma mesa ao lado de Gil Vicente Tavares, com mediação do jornalista Renato Cordeiro. O encontro promete trazer uma visão enriquecedora sobre literatura e identidade cultural. O festival também oferece mesas literárias, shows e apresentações infantis na Praça São João Batista, um dos locais que abrigarão as atividades do evento.

Ao longo dos três dias, a FLIU oferece uma programação diversificada, incluindo a Fliuzinha, voltada para o público infantil, com contação de histórias, teatro e atividades lúdicas. Na abertura oficial, no dia 14, a Câmara de Vereadores recebe uma mesa inaugural e uma exposição do xilogravurista J. Borges.

No palco principal, shows de Maciel Melo e Claudio Barris são alguns dos destaques. No dia 15, autores como Siba e Antônio Marinho participam de mesas literárias e

discussões. Encerrando o evento no dia 16, o público poderá desfrutar de apresentações musicais de Jéssica Caitano, Pedro Pondé, Rennan Mendes e Nilton Freitas, além da peça o Auto da Compadecida.

Homenagem

Neste ano, o evento faz uma merecida reverência ao paraibano Ariano Suassuna, autor de obras icônicas como “O Auto da Compadecida” e “A Pedra do Reino”.

Suassuna é um dos maiores expoentes da literatura brasileira, fundador do Movimento Armorial, conhecido por valorizar a cultura nordestina e enriquecer o nosso patrimônio cultural. Uauá se prepara para mais uma edição da sua tradicional festa literária, que este ano homenageia esse grande autor.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

14 de Novembro (quinta-feira)

Local: Palco Seu Ademar – Taperóa 19h30 – Mesa de Abertura da FLIU

20:00h - Apresentação do projeto Usina de Vagalumes – Clube de Mães 20h30 - Mesa 1 – O Poeta Cantador e o Sertão Armorial com Flávio Leandro 21h30 - Acordes de Seu Ademar

22h10 - Maciel Melo 23h00 - Claudio Barris

15 de Novembro (sexta-feira)

Local: Câmara de Vereadores – Só sei que foi assim!

10h00 - Abertura da Exposição de J. Borges

Local: CETEP - Espaço das Letras – A Pedra do Reino Manhã

Abertura Cultural: CETEP

09h00 – Mesa 2 - Edu Cordel – Encontro das Artes – Kleber Rodrigues e Mariane dos Santos Estudantes do CETEP com Maviael Melo e Flávio Leandro.

Abertura Cultural - Seduc

10h30 - Mesa 3 – 10 anos sem o escritor que fez da cultura popular arte e luta com Siba e Antônio Marinho

Abertura Cultural: CENSA

14h30 - Mesa 4 – Salve a compositora popular com Jéssica Caitano e Flaira Ferro. (Mediação: Claudia Costa)

Abertura Cultural - Seduc

15h30 - Mesa 5 – Imagens e Canções com Maciel Melo e Luiz Rocha (Mediação: Maviael Melo)

16h30 – Documentário Cantos e Falas de Uauá com Roberto Dantas

Local: CETEP – Soltando as Palavras – João Grilo e Chicó

11h00 – Lançamentos e Bate Papo do Livro Canudos Imortal e Rediviva com Manuel Neto

16h00 – Lançamento e Bate Papo com Claudya Costta e Carlos Leal

Atividades Lúdicas no projeto Leve e Leia

Local: Praça São João Batista – A Caseira e a Catarina Zé Livrório

Contações de Histórias

Local: Praça São João Batista - FALE do seu Espaço Estandes da Secretaria de Educação

Apresentações das escolas

Fliuzinha

Local: Câmara de Vereadores – Só sei que foi assim! 09h00 – Risos Ancestrais

10h00 – Sálua Chequer – Essa Toalha tem Estória 14h30 – Risos Ancestrais

Local: Palco Seu Ademar - Taperóa 20h00 – Bruna Dias

20h40 - Fogo Pagô 21h40 - Flaira Ferro 22h40 – Siba

16 de Novembro (Sábado)

Local: CETEP - Espaço das Letras - A Pedra do Reino Abertura Cultural: Seduc

09h30 - Mesa 6 – Literatura poética e Comunicação com Anderson Shon e Roberta Guritti (Mediação: Mariana Guimarães)

Abertura Cultural: CETEP

10h30 - Mesa 7 – J Borges – Entre Fábulas e Astúcia com Maria Alice Amorim e Pablo Borges

14h30 - Mesa 8 – Edu Cordel – Encontro das Artes – Letícia Ribeiro e Luis Henrique

– Estudantes do CENSA Com Maviael Melo e Pok Ribeiro. Abertura Cultural: Seduc

15h30 - Mesa 9 - A Sociedade dos Sonhadores e Outras Histórias- Gil Vicente Tavares e José Eduardo Agualusa. (Mediação: Renato Cordeiro).

Local: CETEP – Soltando as Palavras – João Grilo e Chicó 10h00 – Lançamento do Livro Essência – Antologia Estudantil

11h00 – Lançamento do Livro Dez contos e uns vinténs - Autor: Zeca Moreira 15:00h – Minha’rimã – Autora: Pok Ribeiro

16:00h – Os animais e o Caçador. Autor: Miqueias de Almeida / Ilustrador: Thomaz Almeida.

Atividades Lúdica no projeto Leve e Leia

Local: Praça São João Batista – A Caseira e a Catarina Zé Livrório

Contações de Histórias

Local: Praça São João Batista - FALE do seu Espaço Estandes da Secretaria de Educação

Apresentações das escolas

Fliuzinha

Local: Câmara de Vereadores – Só sei que foi assim! 09h00 – Galeota do São Francisco

10h00 – Ricardo Ishmael – Porque as Nuvens Choram? 14h00 – Sálua Chequer – Essa Toalha tem Estória 16h00 - Galeota do São Francisco

Local: Palco Seu Ademar - Taperoá

20h00 – Apresentação da Peça O Auto da Compadecida 21h00 – Jéssica Caitano

22:00h – Pedro Pondé

23:00h - Nilton Freitas e Rennan Mendes