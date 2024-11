‘FLI - Festa Literária de Ilhéus’ transforma a Princesa do Sul da Bahia em centro de discussões culturais

Ailton Krenak - Foto: Tãnia Rego

A Festa Literária de Ilhéus (FLI) inicia nesta quarta-feira, 13, sua sétima edição no Centro de Convenções da cidade. Realizada na terra natal do famoso escritor Jorge Amado e com o tema "A Princesinha do Sul no Mundo da Literatura", a edição celebra a história e a cultura de Ilhéus e traz nomes conhecidos da literatura nacional e internacional para participar de diferentes mesas voltadas para todas as idades.

Além das mesas temáticas, a programação também conta com apresentações artísticas, lançamentos de livros, espetáculos, contações de histórias e outras atividades. A FLI está dividida em três grandes áreas temáticas, cada uma focada em um público específico.

No Espaço Jorge Amado, voltado para o público adulto, acontecem as mesas mais densas e debates com grandes nomes, como Mia Couto, Ailton Krenak e Maria Menezes. Nesse espaço, serão abordados temas que permeiam o cotidiano brasileiro, além de discussões sobre as particularidades de Ilhéus como cidade literária.

O Espaço da Juventude, coordenado pela professora da UESC Camila Gusmão, apresenta uma programação voltada ao público jovem, com autores como Clara Alves e André Vianco. Já o Espaço Infantil, sob a curadoria de Bárbara Fálcon, é dedicado às crianças, oferecendo atividades lúdicas que buscam despertar o gosto pela literatura desde cedo.

De acordo com Vanessa Dantas, coordenadora geral do evento, essa edição da FLI vai ser a maior realizada até o momento e por isso foi necessário pensar em uma programação que conseguisse abarcar temáticas diversas.

“As seis edições anteriores eram menores em questão de espaços e programação. A gente veio com essa proposta, de fazermos uma FLI maior, pois Ilhéus é uma cidade que pede isso, porque é turística, tem a possibilidade de receber pessoas”, comentou.

Para ela, essa expansão foi um desafio – e também o que possibilitou a divisão em espaços para cada público. “Fizemos um projeto que internamente ficasse confortável para dividirmos a programação em três espaços principais, um dedicado às crianças, outro aos jovens e outro ao público mais adulto, que é o espaço Jorge Amado. É a primeira vez que conseguimos trazer nomes tão expressivos para a FLI”, acrescentou.

Espaço Jorge Amado

Um dos principais autores brasileiros, autor de obras como Gabriela, cravo e canela e Tieta do Agreste, Jorge Amado sempre é lembrado em sua terra natal, Ilhéus. Seu nome e o de seus inúmeros personagens estão presentes em diferentes locais da cidade, como no Centro Histórico, onde se encontra um bar intitulado Bataclan – local presente em Gabriela, Cravo e Canela – , e a casa em que Jorge viveu, onde hoje funciona um museu. Na FLI, ele também se faz presente, nomeando um dos principais espaços do evento.

No Espaço Jorge Amado, que teve a curadoria de Rita Argollo e Genova Melo, as mesas literárias foram estruturadas para dialogar com as complexidades do Brasil atual, explorando desde a mobilidade urbana até questões de gênero e etnia. Na programação, nomes renomados como o moçambicano Mia Couto, o líder indígena e Ailton Krenak e a psicanalista Ana Suy, além de jovens autores que se dedicam a temáticas contemporâneas.

Segundo Rita, a seleção dos autores e palestrantes foi feita com o objetivo de abarcar a diversidade do povo brasileiro. "Buscamos trazer uma representatividade ampla, com autores de várias partes do país, mas também com a participação de autores locais que têm relevância no cenário acadêmico e literário do sul da Bahia. Então a gente procurou contemplar autores do cenário nacional, mas também autores e pessoas que também circulam nesse ambiente cultural ou acadêmico / literário da região, para que a gente pudesse ter essa mescla de nacional e regional. Cada um [dos convidados] vem contribuir de um modo muito importante e para um público específico. Cada pessoa está ali por uma razão específica”, detalhou.

Na quarta-feira, o espaço conta com a participação de nomes como Alexandre Coimbra Amaral, Maria Menezes, Ana Suy, Joice Berth, Gabriel Nascimento e Trudruá Dorrico. Já no segundo dia, ocorre a roda de conversa com Ailton Krenak e Casé Aguntu, além de um sarau e uma mesa com Francisco Bosco e Tcharly Bligia. No último dia da Festa, a mesa de encerramento terá a participação de Mia Couto.

A Princesinha do Sul

A escolha do tema desta edição tenta equilibrar as memórias do passado com a imagem de uma Ilhéus vibrante e contemporânea. De acordo com Vanessa Dantas, “Princesinha do Sul” é o apelido da cidade, que ficou conhecida assim devido ao auge do período de exploração do Cacau na região.

“Esse tema é como Ilhéus é conhecida. É um tema que remete a um passado, à época do cacau, dessa fase áurea, mas que também pode ser remetido ao presente. Ilhéus não pode ser só a princesinha por causa do cacau e do glamour daquela época, mas também pelos outros atrativos”, afirma Vanessa.

“Ilhéus é belíssima, tem praias e diversos atrativos históricos, como igrejas, antigos casarões, monumentos e uma história que envolve, inclusive, a poesia e literatura de Jorge Amado. Nossa ideia foi juntar essas duas imagens de Ilhéus: daqueles que gostam pelo passado e daqueles que gostam pelo presente. Não queremos que ela fique apenas como a Princesinha do Sul lá do passado, mas que continue sendo uma cidade atrativa na atualidade”, explicou.

A expectativa da organização é atrair um grande público, especialmente estudantes das redes estadual e municipal, além de universitários da região. Para garantir uma experiência confortável e envolvente, o Centro de Convenções de Ilhéus foi decorado com uma cenografia temática, que transporta os visitantes para o universo literário em cada espaço. Segundo Vanessa, o evento foi planejado para oferecer a melhor experiência possível, com espaços climatizados e uma identidade visual que permite ao público se sentir imerso no ambiente.

A FLI - Festa Literária de Ilhéus é uma realização da Sarça Comunicação e conta com o apoio da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), do Governo do Estado da Bahia, através da Bahia Literária, ação da Fundação Pedro Calmon/Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e Secretaria de Educação.

7a Festa Literária de Ilhéus - FLI / A partir de quarta-feira (13) até sexta-feira (15) / Centro de Convenções de Ilhéus / Programação: instagram.com/fli_oficial

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.