Zé Love se irrita, acusa produção de A Fazenda e faz ameaça

Zé Love criticou produção de A Fazenda - Foto: Reprodução | YouTube

Zé Love está revoltado com a forma em que foi apresentado em A Fazenda 16. Eliminado do programa, o ex-jogador do Vitória acusou a Record de manipulação na edição. O famoso ainda fez uma ameaça ao reality.

Leia Mais:

>>> Após revelar estudo, Davi Brito mostra nova profissão e surpreende

>>> João Guilherme relembra experiência íntima com Marquezine após jantar

>>> Ex-Fazenda revela detalhes de caso com Tony Salles durante casamento

Zé afirmou que não vai mais assistir à atração comandada por Adriane Galisteu e falou que o formato não apresentava os momentos importantes da trajetória dele.

"Eles cortavam e jogavam [as câmeras] lá para vaca. E aí? Onde está o tendencioso nisso? É o que eu quero saber. Aqui fora eu não assistir 'A Fazenda', não vou perder meu tempo. Eu acho que fizeram uma baita sacanagem comigo ali dentro. Respeito muito, foram ótimos comigo, me deram suporte psicológico e médico, mas a partir do momento ali naquela roça, eu não vou assistir", disparou.

O famoso deixou a sede ao ser o menos votado em roça contra Flor Fernandez e Gui Vieira.