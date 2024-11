Ex-Fazenda revela detalhes de caso com Tony Salles durante casamento - Foto: Reprodução

Ex-participante de A Fazenda 15, Kamila Simioni revelou detalhes sobre o caso que teve com Tony Salles durante o casamento dele com Scheila Carvalho. No podcast De Hoje a Oito, com Kadu Brandão, Kamila contou que foi processada pela dançarina, que, na época da traição, estava confinada no reality A Fazenda em 2013.

Leia:

Na ação judicial movida por Scheila, foi pedido uma indenização de mais de R$ 1 milhão. No entanto, Kamila explicou que o processo foi encerrado sem acordo. “Empatou… Não teve acordo, não. A distribuição da ação foi cancelada. Cabe recurso, porém, acho quase impossível que tenha procedência”, relatou no podcast.

Kamila também refletiu sobre a forma como lidou com a situação na época. “A única coisa que me arrependo é a forma que lidei com isso. Como tive que me posicionar para mostrar o meu lado. Sinto que, toda vez que falo disso, faço a pessoa voltar lá atrás. Sei a dor que ocasionei e que eu podia ter feito diferente”, desabafou.