Jovem baleada por engano é sobrinha de ex-amante de Tony Salles

Kamila Simioni falou sobre sobrinha que foi baleada - Foto: Reprodução | Record

Ex-amante de Tony Salles, Kamila Simioni foi surpreendida com uma notícia nesta quarta-feira, 18. Ela descobriu que a sobrinha, de 14 anos, foi baleada em comunidade no Rio após entrar com seu pai por engano no local.

Leia Mais:

>>> Simioni relembra caso com Tony Salles: "Demos duas, foi muito bom"

>>> Kamila Simioni relembra caso com Tonny Salles: "Não me arrependo"

>>> Jaquelline Grohalski processa Kamila Simioni após falas em 'A Fazenda'

Segundo a colunista Mariana Morais, o irmão da influenciadora errou o caminho em avenida na zona norte e acabou parando em um reduto de bandidos, localizado no Complexo da Maré.

A ex-Fazenda, que atualmente vive em Belo Horizonte, viajou para o Rio para encontrar com os familiares em função do ocorrido com a sobrinha, que está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas.

“Estou indo ao Rio encontrar meu irmão. Ela está em cirurgia, mas o estado é estável. Meu irmão está bem, graças a Deus”, disse Kamila Simioni à jornalista.

O pai e a filha, que são de Belo Horizonte, Minas Gerais, estavam no Rio para ir ao Consulado Americano, no Centro, para emitir o visto. O carro foi atingido por diversos tiros e, um deles atingiu a adolescente na região da lombar.