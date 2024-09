Jovem é baleada após carro da família entrar em favela por engano

- Foto: Reprodução/TV Globo

Uma adolescente de 14 anos foi ferida por disparos no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 18, após o carro da família entrar por engano em um dos acessos à comunidade.

O pai e a filha, que são de Belo Horizonte, Minas Gerais, estavam no Rio para ir ao Consulado Americano, no Centro, para emitir o visto.

Durante o retorno, o pai, ao volante de uma Mercedes, confundiu o acesso da Avenida Brasil para a Linha Amarela. Seguindo as instruções do GPS, ele pegou a primeira direita disponível, entrando nas avenidas Paris e Guilherme Maxwell, que dão acesso ao Morro do Timbau.

De acordo com o motorista, na esquina com a rua da Gratidão, foram abordados por homens de fuzil em um HRV azul ordenando que parassem. Porém o pai da jovem acelerou, e os bandidos atiraram.

O carro foi atingido por diversos tiros e, um deles atingiu a adolescente na região da lombar. Ela foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e seu estado de saúde era considerado estável.

O caso está sendo registrado na 21ªDP (Bonsucesso).