Leonardo Goés deixa Embasa e assume diretoria da ANA

Leonardo Góes, presidente da Embasa - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Leonardo Goés está de saída da presidência da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o nomeou para uma das três diretorias da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A escolha ainda precisa passar pelo crivo do Senado.

Natural de Salvador, Góes é engenheiro agrônomo e mestre em Ciências Agrárias pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Chegou a ser nomeado secretário Nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, do qual solicitou exoneração para liderar a equipe da Embasa.

Na tarde de terça-feira (17), a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou o projeto de resolução, proposto pela deputada Ivana Bastos (PSD), que concede a Comenda 2 de Julho para o gestor.