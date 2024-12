Em evento do MP, Jerônimo agradece contribuição do órgão na sociedade

Evento aconteceu na Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim, no bairro da Calçada - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues participou, nesta terça-feira, 17, da abertura oficial da Semana do Ministério Público da Bahia (MPBA) de 2024, que acontece entre os dias 16 e 19 de dezembro. O evento aconteceu na Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim, no bairro da Calçada, em Salvador, com a presença de diversas autoridades. Na oportunidade, o chefe do Executivo baiano destacou a relevância da instituição de Justiça no fortalecimento do diálogo e para a troca de experiências.

“O Ministério Público tem dado uma contribuição muito boa para a sociedade, tratando de temas relevantes, duros, tensos. Ele tem dialogado e trabalhado para que esses desafios sejam vencidos, desafios sociais na segurança pública, na questão da educação. Então, quero parabenizar e agradecer toda a parceria que a gente tem realizado entre o Executivo e o Ministério Público”, afirmou o governador.

Também estiveram presente na cerimônia de abertura os secretários estaduais de segurança pública; de administração penitenciária; e de justiça e direitos humanos, Marcelo Werner, José Castro e Felipe Freitas, respectivamente.

O tema desta edição da Semana do MPBA 2024 é "O Ministério Público e os Grandes Desafios da Sociedade Brasileira: Segurança Pública, Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade". Durante essa semana, são realizadas diversas atividades, como palestras, seminários, painéis de discussão e ações educativas na sede do órgão, no Centro Administrativo, em Salvador. Participam procuradores e promotores de justiça, além de especialistas.