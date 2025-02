Ex-secretário da Saúde de Salvador retorna à pasta como assessor

Alexandre Reis ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e da vice Ana Paula Matos (PDT) - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

O então secretário municipal da Saúde interino (SMS), Alexandre Reis, retornou à pasta nesta sexta-feira, 14, quatro dias após ser exonerado. Desta vez, Reis assume o cargo de Assessor Especial IV, Grau 58, da Chefia de Gabinete da pasta.

A informação consta no Diário Oficial do Município (DOM), desta sexta-feira, 14, e conta com assinatura do prefeito Bruno Reis (União Brasil). O documento que trata da dança das cadeiras também nomeia Edriene Bastos Teixeira para a função de subsecretária no lugar de Reis. Antes, ela era assessora especial.

O agora ex-titular deixou o posto para a entrada de Rodrigo Alves, ex-secretário municipal da Gestão (Semge), após negociações travadas com o PSDB, que brigava para assumir a Educação. Contudo, aceitou a oferta para assumir a Saúde.

Nome de confiança da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), Alexandre Reis, chegou à cadeira de titular após a saída da pedetista para disputar as eleições em 2024. Na ocasião, ele ocupava a função de subsecretário.

