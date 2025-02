Bruno Reis fala de "mudança histórica" no Carnaval do Campo Grande

Bruno Reis comentou sobre novidade na festa - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Faltam 20 dias para a abertura oficial do Carnaval, e o prefeito de Salvador, Bruno Reis, falou sobre a expectativa para a festa deste ano. Ao Portal A TARDE, ele destacou a grande novidade da folia no circuito do Campo Grande.

O prefeito explicou que o circuito tradicional tem sido valorizado nos últimos anos, mas, desta vez, terá uma "mudança histórica": atrações que arrastam multidões levarão trios pipoca para o sábado de Carnaval. BaianaSystem e Ivete Sangalo já estão confirmados para este dia da folia.

"A cada ano, o Carnaval do Centro tem sido fortalecido, e este ano será ainda mais. Pela primeira vez na história, já teremos a apresentação de grandes atrações no sábado. O circuito, que tradicionalmente tinha uma força maior no domingo, segunda e terça, agora começa já no sábado", destacou.

Bruno Reis ressaltou que isso "sepulta a ideia do fim do circuito do Campo Grande" e "ajuda na operação deste grande evento". "Porque, atraindo mais foliões para o Centro no sábado, com artistas que têm capacidade de mobilizar grandes públicos, poderemos equilibrar melhor a distribuição entre os circuitos, especialmente na Barra-Ondina", afirmou.

"Estamos trabalhando para superar todas as expectativas e todos os números, para que este Carnaval seja ainda maior e melhor do que o do ano passado, que já foi o maior de toda a história", garantiu.