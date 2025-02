Carnaval: Isaac Edington fala da vitória de blocos sobre programação

Isaac Edington comentou sobre decisão judicial - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Presidente da Saltur, Isaac Edington se manifestou sobre a vitória da Associação dos Blocos de Salvador (ABS) na Justiça para que os blocos tradicionais do Carnaval de Salvador desfilem conforme a ordem previamente estabelecida.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o gestor do órgão da Prefeitura Municipal disse que é um "mal-entendido com essa ação": "O que eles solicitaram, para a gente, não faz sentido. Eles falaram do cumprimento da ordem dos trios. Mas nós não precisamos cumprir nenhuma decisão judicial para isso".

"A gente aprova, por meio do Comcar (Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares), e o que foi aprovado em assembleia vai ser cumprido", acrescentou Edington.

Isaac aproveitou para falar da expectativa para o Carnaval 2025: "A gente está com a expectativa de ser uma edição positiva. Observamos indicadores positivos em todas as festas populares. Na última semana, a festa de Iemanjá fez o Rio Vermelho explodir. A gente agora espera fazer o maior Carnaval de todos os tempos".