Alexandre Reis assume a Secretaria de Saúde de Salvador | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou o ex-secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Alexandre Reis, como o substituto de Ana Paula Matos (PDT) na Secretaria de Saúde de Salvador (SMS).

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira, 5, após Ana Paula ter deixado o comando da pasta para sair como vice na chapa que disputa a reeleição à prefeitura da cidade. Alexandre, que atualmente ocupava o cargo de subsecretário Municipal da Saúde, tem passagem anterior pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). Ele é Bacharel em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Gestão Pública Municipal e Gestão e Modelagem de Projeto.

Segundo Bruno Reis, a escolha pelo nome de Alexandre tem como objetivo assegurar o seguimento das iniciativas na área da saúde na cidade.

“Foi ele quem operacionalizou os processos, fez todas as licitações e contratações necessárias para todos esses equipamentos que nós implantamos neste período. Está preparado e tem todas as condições de dar continuidade a esse trabalho, acelerando ainda mais, tendo em vista a quantidade de entregas que temos para fazer na Saúde”, afirmou o prefeito.

Antecessora de Alexandre no cargo, Ana Paula Matos também comemorou a nomeação do agora secretário municipal.

“Alexandre foi meu diretor financeiro. A gente saiu da pandemia sem um processo, com as contas todas aprovadas nos tribunais de Contas, com o Ministério Público. É uma pessoa competentíssima, extremamente qualificada. Assim como eu, ele passou por toda a cadeia. É um reconhecimento a ele e a toda a equipe”, pontou a vice-prefeita.



