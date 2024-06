Ana Paula Matos deixará a SMS até a quarta-feira | A TARDE

A vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) deixará o comando da Secretaria de Saúde de Salvador (SMS) na próxima quarta-feira, 5, por força da Justiça Eleitoral, em nome da descompatibilzação do cargo para que possa disputar as eleições de outubro. A confirmação de saída foi dada pela própria Ana, durante inauguração do Laboratório Central de Salvador.

Nesta segunda, o prefeito Bruno Reis irá oficializar sua pré-candidatura à reeleição e a confirmação de manutenção do nome de Ana para a vice novamente.

"Até o dia 5 eu vou me descompatibilizar, já tinha avisado, independente de anúncio de ser escolhida ou não”, disse Ana.

Apesar de não confirmar oficialmente que será candidata a vice-prefeita nas eleições deste ano, Ana Paula garantiu que continuará se dedicando para atender aos pedidos da população soteropolitana.

"Dizer a vocês, sigamos juntos, o povo merece a nossa dedicação, o nosso esforço, aqui é só um passo para de fato a gente poder continuar entregando a melhor prefeitura do Brasil", assegurou.

Publicações relacionadas