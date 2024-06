Ana Paula celebra novo Laboratório Central de Salvador: "Povo merece" | A TARDE

Vice-prefeita e secretária de saúde da capital baiana, Ana Paula Matos (PDT) celebrou a entrega do Laboratório Central de Salvador na manhã desta segunda-feira, 3.

De acordo com a líder da pasta, o investimento no sistema de saúde municipal tem sido a marca da prefeitura.

"O legado é do trabalho em conjunto, é da escuta, de estar próximo do povo e de fato ter essa saúde que cresce a cada dia com muitas entregas e muito amor", afirmou.

Apesar de não confirmar oficialmente que será candidata a vice-prefeita nas eleições deste ano, Ana Paula garantiu que continuará se dedicando para atender aos pedidos da população soteropolitana.

"Dizer a vocês, sigamos juntos, o povo merece a nossa dedicação, o nosso esforço, aqui é só um passo para de fato a gente poder continuar entregando a melhor prefeitura do Brasil", assegurou.

Publicações relacionadas