"De primeiro mundo", diz Bruno sobre novo Laboratório Central | A TARDE

A Prefeitura de Salvador inaugurou na manhã desta segunda-feira, 3, o Laboratório Central de Salvador (LACS) no bairro de Amaralina. Com uma média diária de 1.150 amostras de pacientes recebidas, o LACS realiza cerca de 300 mil exames por mês. O investimento no novo equipamento é superior a R$3,5 milhões.

Nas primeiras palavras sobre a nova unidade de saúde, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que o local é um "prédio de primeiro mundo".

“[Um espaço] …que pudesse ampliar a realização dos exames em nossa cidade, e é por isso, gente, que nós estamos inaugurando esse prédio, e eu não posso deixar de destacar, um prédio de primeiro mundo, um prédio, um laboratório mais bonito, com a qualidade, ou com todos os serviços, que inclusive vão nos dar independência em relação ao Estado, porque vamos fazer aqui exames que nós não fazíamos antes, ficavam dependendo do Estado para ter o resultado. Um laboratório muito melhor que muitos laboratórios privados da cidade de Salvador. Veja o padrão desse laboratório. Nós temos temos muito orgulho disso, porque esse de um lado, nós estamos dando respostas aos nossos problemas, nós estamos dando respostas, não fazendo gambiarra, puxadinho. Como eu sempre digo, buscando dar um jeitinho nas coisas não, nós estamos dando soluções definitivas que vão deixar legados para a cidade, não é só para essa gestão, mas é para toda a vida de Salvador”.

Publicações relacionadas