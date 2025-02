Obras de requalificação da Avenida Contorno já têm data para início

Mureta deixará de existir e calçada ficará no mesmo nível da pista - Foto: Alex Oliveira | Setur Bahia

As obras de requalificação da Avenida Lafayete Coutinho, mais conhecida como Contorno, irão iniciar no segundo semestre deste ano. Ao todo, a urbanização terá duas etapas que prosseguirão alinhadas, conforme antecipou a Superintendência de Obras Públicas (Sucop) ao Portal A TARDE.

A empresa que ficará responsável pela realização dos serviços da etapa 1 foi contratada no mês de dezembro do ano passado. A instituição escolhida foi o Consórcio Nova Contorno – formado pelas empresas Flex Engenharia, Atl Engenharia e H2 Construções e Serviços – com um investimento de R$ 20,5 milhões.

| Foto: Fundação Mário Leal Ferreira

Já a empresa que realizará as obras da segunda parte - com foco no asfalto e no piso intertravado - ainda passa pelo processo de licitação. A prefeitura, através da Sucop, abriu no último dia 10, o edital para a contratação. O investimento máximo será de R$ 6,1 milhões.

O prazo para a finalização da reestruturação da etapa 1 será de cerca de um ano e dois meses, contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço, e da etapa 2 será de seis meses.

Urbanização da Contorno



Com vista para a Baía de Todos-os-Santos, a Avenida Contorno liga o Vale do Canela ao Comércio, passando com um elevado por cima da comunidade da Gamboa e do tradicional Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), e é considerada uma das mais bonitas de Salvador.

A ampla reforma, pensada pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), tem o objetivo de modernizar a avenida e facilitar a circulação de pessoas na região. A ideia é aproveitar o potencial turístico da região e dar à população de Salvador mais um espaço público para o lazer.

Projeto da etapa 1 | Foto: Fundação Mário Leal Ferreira

O projeto, divulgado em primeira mão pelo Portal, prevê o fim da pequena calçada que existe hoje na Contorno, com a instalação de um espaço maior, na mesma altura da pista, além de uma ciclovia.

A expectativa é que isso torne mais segura uma caminhada na região, hoje prejudicada pela presença de criminosos, que muitas vezes usam a separação existente entre via e calçada para se esconder.

As mudanças previstas para a nova Avenida Contorno também vão facilitar a vista da Baía de Todos-os-Santos por parte dos pedestres que passarem na via.