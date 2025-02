Salvador terá nova Caixa Cultural em prédio histórico no Pelourinho

Reunião aconteceu nesta sexta-feira, 14 - Foto: Amanda Tropicana

Salvador deve ganhar uma nova unidade da Caixa Cultural no Pelourinho, Centro Histórico da capital baiana. O acordo para viabilizar a instalação do local foi firmado nesta sexta-feira, 14, entre o governo Jerônimo Rodrigues (PT), a Caixa Econômica Federal e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

No encontro, que contou com a presença daministra da Cultura, Margareth Menezes, também ficou estabelecido a aquisição, restauração, reforma e adaptação do edifício histórico Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, também conhecido como Casa Nobre ou Palacete Saldanha, localizado na Praça da Sé.

“Essa parceria agora vai proporcionar ao público baiano, que aprecia cultura, um novo e importante espaço. O Liceu das Artes é uma verdadeira joia, um espaço magnífico, e agora receberá essa transformação significativa. Acredito que essa parceria marcará um ponto de virada na circulação e no dinamismo cultural da região. Esse avanço também está alinhado com a visão do presidente Lula de fortalecer a cultura e promover iniciativas culturais em todos os lugares”, disse Margareth.

O processo de restauração do espaço e adaptação do edifício deve ser iniciado ainda neste semestre, conforme prevê o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“A Bahia merece esse espaço. A expectativa é que, dentro de um mês, um mês e meio, no máximo dois meses, esse espaço no Pelourinho seja oficialmente entregue à Caixa para que possa iniciar as reformas e a modernização. Com isso, em breve teremos mais um equipamento cultural em pleno funcionamento. Já contamos com o Centro Cultural Banco do Brasil e, agora, a Caixa Cultural vem para fortalecer ainda mais esse circuito de apoio e o investimento na cultura”, disse.

A unidade contará com um teatro, além de espaços para exposições artísticas, cinema, música, vivências e programas educativos. O objetivo é ampliar o acesso da população às manifestações culturais e artísticas, contribuindo para o fortalecimento do circuito cultural do centro histórico da capital baiana.

Para o presidente da Caixa, Carlos Vieira, a parceria simboliza um avanço importante na expansão da atuação da instituição no setor cultural.

“Este convênio, firmado carrega uma forte simbologia e representa um marco significativo para a cultura baiana. Um dos principais aspectos dessa iniciativa é a ampliação da atuação da Caixa Cultural na Bahia. A unidade já existente, que recebe anualmente cerca de 40 mil visitantes, continuará funcionando, promovendo e dando visibilidade à cultura da Bahia e, em especial, de Salvador. Essa expansão fortalece ainda mais a presença da Caixa no fomento à cultura, consolidando seu compromisso com a valorização do patrimônio cultural e artístico da Bahia”, disse.

A cerimônia de assinatura do termo contou ainda com as presenças do senador Jaques Wagner; do secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, entre outras autoridades.