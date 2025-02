Políticos recebem homenagem pelos 200 anos da Polícia Militar

Políticos na celebração - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) celebra, na manhã desta segunda-feira, 17, no Quartel do Comando-Geral, no Largo dos Aflitos, em Salvador, dois séculos de sua história. Em comemoração a data, políticos, personalidades e oficiais foram homenageados e receberam a Medalha Comemorativa dos Duzentos Anos.

Entre os representantes contemplados na cerimônia e que estiveram presentes foram os deputados estaduais Adolfo Menezes (PSD), Niltinho (PP) e Robinson Almeida (PT), Fabrício Falcão (PCdoB) e Matheus Ferreira (MDB). Além do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, entre outros.

"Esses 200 anos representam o compromisso da Polícia Militar com a segurança da Bahia. A corporação tem sido essencial para a preservação da ordem pública e a proteção da nossa população", afirmou o governador Jerônimo Rodrigues.



Para Adolfo, “é uma alegria grande” estar sendo homenageado.“É uma honra muito grande, é um prazer. Tivemos a oportunidade também de, através da Alba [Assembleia Legislativa da Bahia], com o programa que nós temos, de edições de livros, de publicar o livro de duzentos anos da Polícia Militar. Então, para mim, é uma alegria muito grande, nesta manhã, estar sendo homenageado por essa grande instituição baiana que é a Polícia Militar”, declarou, durante coletiva de imprensa no evento.

O parlamentar também deu detalhes sobre o livro que homenageia a corporação, lançado pelo tenente-coronel da Polícia Militar da Bahia (PMBA), Raimundo Marins, em parceria com a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“Tivemos a oportunidade, claro, com a Polícia Militar, de contar a história dos duzentos anos de tantas lutas, de tantas batalhas em prol da população baiana durante esses dois séculos. Esse livro vai ficar para a história, para aqueles jovens, os outros que vão chegando a partir de agora. Não posso esquecer a história desses homens e mulheres nesses 200 anos, a gente tem que preservar a nossa história e essa é uma das mais importantes instituições que nós temos, que é a Polícia Militar da Bahia”, explicou.

Além dos políticos que receberam a honraria, esteve presente também o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), que não recebeu a Medalha.