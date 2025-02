Tenente-coronel lança livro em homenagem aos 200 anos da PMBA

Tenente-coronel é historiador e lança livro em homenagem à PM - Foto: Eduardo Dias | Ag, A TARDE

O tenente-coronel da Polícia Militar da Bahia (PMBA), Raimundo Marins, lança nesta segunda-feira, 17, um livro que homenageia a corporação pelo 200 anos de existência. Prevista no artigo 144 da Constituição, a PM é uma instituição permanente, que garante a manutenção da ordem pública e o bom convívio social.

Atualmente a PMBA conta com 33.586 agentes e concretiza o bicentenário por meio de histórias que revelam o espírito de abnegação, superação e compromisso dos integrantes.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Marins destacou a importância de comemorar o bicentenário da PMBA e revelou detalhes do livro.

"Na verdade a gente tem consciência de que se contar 200 anos não é fácil, não é brincadeira. Mas isso é um trabalho que já vem sendo desenvolvido tendo em vista o nosso acervo histórico, um acervo considerável que inclusive é nominado pela ONU como memória do mundo. Então, nos possibilita avançar sobre essa história", inicou.

"Nós procuramos selecionar os fatos principais, os vultos principais da corporação para aí fazer um apanhado e culminar com essa publicação. É um trabalho de pesquisa, um levantamento historiográfico, mas que não se esgota com a publicação desse livro. A polícia tem a capilaridade no trabalho diuturno nos 417 municípios que compõem o nosso estado. Além disso, nós podemos verificar que através desses 200 anos, ela várias vezes saiu das divisas do nosso estado, inclusive saiu também das fronteiras para socorrer o nosso Brasil quando houve necessidade. Então daí vocês podem perfeitamente aquilatar o que é que deve ser, o que pode ser e o que será um trabalho desse", destacou o tenente-coronel.