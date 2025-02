Bicentenário da Polícia Militar da Bahia é marcado por desfile e comemorações

Evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Matheus Landim/GOVBA

Uma trajetória de 200 anos alicerçada na missão de proteger a sociedade baiana foi celebrada no dia 3 de fevereiro de 2025, para marcar o bicentenário da Polícia Militar da Bahia. Sob um céu alaranjado do fim de tarde, a tropa protagonizou um desfile cívico belíssimo e emocionou o público presente que lotou a Vila Policial Militar do Bonfim (VPMB), na Avenida Dendezeiros, em Salvador.

O evento contou com a presença de autoridades, a exemplo do governador Jerônimo Rodrigues, do vice-governador Geraldo Júnior, deputados estaduais e federais, secretários de estado, do comandante-geral da PMBA, coronel Paulo Coutinho, personalidades e integrantes da corporação.

A solenidade cívico-militar, que antecipou a data de aniversário da corporação, 17 de fevereiro, teve ritos militares, como o desfile cívico que exibiu uniformes históricos e viaturas que marcaram época, nas décadas de 1970 e 1980, proporcionando uma viagem no tempo pela evolução da PMBA.

Ainda no evento, 418 pessoas receberam a Medalha Comemorativa dos 200 anos da PMBA pela contribuição no fortalecimento da instituição. A condecoração foi criada pelo Decreto nº 21.166, de 16 de fevereiro de 2022, para ser destinada àqueles que desenvolveram ações em favor da corporação e enaltecimento institucional. De forma inédita, quatro policiais militares da reserva (dois sargentos e dois tenentes), cada um com mais de um século de vida, também foram condecorados com a Medalha do Mérito Policial-Militar pela dedicação à PMBA no período da ativa.

“Reconhecemos com reverência os homens e mulheres que, com coragem e determinação, construíram o legado da Polícia Militar da Bahia. Cada uniforme simboliza heroísmo e sacrifício, representando serviços ininterruptos à sociedade baiana desde o período imperial até os dias atuais", ressaltou o coronel Coutinho, que fez ainda um destaque aos ex-comandantes-gerais: “legado inestimável de dedicação e compromisso com a segurança pública”.

Ao longo da cerimônia foi executada a canção “Bicentenária PMBA”, interpretada pelo cantor baiano Jau e composta pelos músicos e policiais militares Vinicius Aragão, Vailson Barbosa e Lucas Borges. O merecido tributo exalta a instituição como patrimônio da população e ressalta o orgulho de pertencimento da tropa.

Pela primeira vez na história o Hino Força Invicta foi entoado com a sensação de que em breve uma palavra precisa ser modificada: "centenária", já que a milícia de bravos acumula agora dois séculos de existência.