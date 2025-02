"Resposta foi dada", diz Coutinho sobre envolvidos na morte de PM

comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Paulo Coutinho - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Após a morte do PM soldado Arnaldo ser elucidada com a prisão dos três envolvidos, o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Paulo Coutinho, comentou sobre o caso em entrevista ao Portal A TARDE, Segundo o coronel, a "resposta foi dada de forma eficiente, como prometido".

"O nosso juramento é defender a sociedade até com risco da própria vida, essa é nossa missão. Nós não queremos isso, mas infelizmente isso acontece. O que é mais interessante é dizer é o seguinte: a resposta foi dada. Os 3 indivíduos que ocasionaram a morte de um companheiro nosso estão presos. O que a gente tem que dizer à sociedade é que nós estamos juntos com ela para defendê-la. Nós precisamos que estejamos em uma única cruzada na defesa da sociedade", disse.

O soldado PM Arnaldo de Oliveira Silva, de 43 anos, foi assassinado no dia 27 de janeiro, em Paripe, ao tentar evitar um arrastão na Rua da Bélgica, quando foi surpreendido por dois homens em um veículo HB20 vermelho. Ao reagir à abordagem, o soldado foi alvejado no peito por um dos suspeitos e não resistiu aos ferimentos. Ele era lotado no Quartel do Comando-Geral (QCG), foi brutalmente assassinado

No mesmo dia pela manhã, dois PMs foram baleados durante ação em Tancredo Neves. Os tiros pegaram de raspão e ambos tiveram alta pela tarde.