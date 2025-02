Polícia Civil elucida morte de PM em Paripe

Inquérito será encaminhado para o MP - Foto: Divulgação | PCBA

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil elucidou a morte do policial militar Arnaldo de Oliveira Silva, que ocorreu no dia 27 de janeiro, em Paripe. O terceiro suspeito do crime foi preso neste sábado, 1º.

O primeiro suspeito teve o mandado de prisão cumprido após diligências em Paripe, Periperi e São Cristovão. Já o segundo nome foi preso na quinta, 30, após se apresentar na companhia de um advogado.

O inquérito deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado para o Ministério Público.