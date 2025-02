Coronel Coutinho promete resposta sobre PMs suspeitos de roubo

PMs foram presos no último sábado por suspeita de roubar um celular - Foto: Coronel Coutinho | Instagram

O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Paulo Coutinho, comentou a prisão dos três policiais por roubo a torcedor do Vitória no dia do Ba-Vi, realizado no último sábado, 2.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o coronel afirmou que as medidas estão sendo tomadas e justificou que o "desvio de conduta" faz parte do ser humano independente da área de atuação.

"O desvio de conduta faz parte da existência humana em qualquer ambiente. Mas na Polícia Militar nós não deixamos que as regras sejam transgredidas. Para isso, nós temos uma corregedoria forte, onde adota providência administrativa de imediato por nossa determinação. Todos os fatos que já estão em apuração e nós daremos a resposta em breve à sociedade", garantiu durante o solenidade de 200 anos da PM, na Vila Militar do Bonfim.