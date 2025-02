Futebol com cabeça humana: família de jovem protesta em Salvador

Protesto acontece nesta segunda-feira, 3 - Foto: Reprodução

A família de Rafael, um dos suspeitos de participação na morte de Ian Lucas Barbosa de Jesus, de 20 anos, faz um protesto na rua Mocambo, no bairro do Trobogy, em Salvador, na tarde desta segunda-feira, 3, pedindo que o corpo seja entregue para que se possa fazer o enterro.

Familiares e amigos de Rafael queimaram pneus e fecharam uma via no bairro do Trobogy. O principal pedido é pela recuperação do corpo do jovem, já que somente sua cabeça foi encontrada.

Conforme informações preliminares, o tribunal do crime executou Rafael, o decapitou e "jogou bola" com a sua cabeça.

Rafael e outro comparsa teriam participado da morte de Ian Lucas, que aconteceu no dia 2 de janeiro. Informações preliminares indicam que ele teria sido sequestrado por traficantes do Bonde do Maluco (BDM) após usar um termo que remete ao Comando Vermelho (CV), facção rival ao da localidade.