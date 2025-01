Corpo de jovem sequestrado por traficantes é encontrado em Trobogy

Jovem foi sequestrado em uma festa no Trobogy - Foto: Redes sociais

O corpo do jovem Ian Lucas foi encontrado decapitado nesta quinta-feira, 2, na Rua Mocambo, uma região de mata no bairro Trobogy, mesmo bairro em que Ian foi sequestrado e levado por traficantes. A confirmação da identidade do corpo foi dada pela Polícia Civil ao Portal A TARDE.

O jovem, que era morador de Narandiba, estava desaparecido desde o dia 29 de dezembro, após ir para uma festa no bairro do Trobogy. Informações preliminares indicam que ele teria sido sequestrado por traficantes do Bonde do Maluco (BDM) após usar um termo que remete ao Comando Vermelho (CV), facção rival ao da localidade.

Antes de ser morto, vídeo de Ian sendo interrogado pelo "tribunal do crime" circulou nas redes sociais. Na sequência, um outro vídeo dele sendo decapitado também foi divulgado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte e que foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo. A corporação informou ainda que diligências estão sendo realizadas para identificar a autoria e motivação do crime.