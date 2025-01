Funcionários ficam feridos após restaurante na Barra pegar fogo

- Foto: Divulgação | Google Maps

O restaurante Boteco do Caranguejo, na unidade da Barra, pegou fogo e deixou três funcionários feridos nesta quinta-feira, 02. Segundo o estabelecimento, o acidente ocorreu após um manuseio incorreto de uma colaboradora ao usar álcool em gel e fogo.

Segundo detalhado pelo Corpo de Bombeiros, a colaboradora teria colocado um palito aceso em um recipiente onde estava o álcool em gel. Com isso, gases suspensos da substância teriam incendiado, provocando uma explosão.

As vítimas foram levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE). A mulher que manuseava o álcool em gel e uma colega tiveram ferimentos mais graves e seguem internadas. Os bombeiros militares detalharam que a funcionária chegou a ter 40% do corpo atingido com queimaduras de 2º e 3º grau.

Já o terceiro colaborar envolvido no acidente teve ferimentos mais leves e, segundo pontuou o restaurante, já recebeu alta. O estabelecimento chegou a parar durante o socorro, mas depois retomou o funcionamento.

Em nota, o Boteco do Caranguejo informou que está dando suporte e amparo para os colaboradores.

Confira nota do estabelecimento na íntegra

O Boteco do Caranguejo vem a público esclarecer que o incidente ocorrido na unidade da Barra se deu por conta do manuseio incorreto de uma colaboradora com um recipiente contendo álcool gel, acidentando a ela e a mais dois colaboradores.

Reforçamos que o incidente não se deu em área de cozinha, não tendo assim nenhuma relação com gás e não havendo então danos estruturais.

O Boteco do Caranguejo ainda informa que nossa equipe, que tem treinamento de brigadista, prontamente chamou a Samu para o atendimento que chegou de forma célere.

Assim, ressaltamos que toda nossa atenção, neste momento, está concentrada no suporte e amparo das duas colaboradoras.