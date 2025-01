Polícia Civil registra queda nos crimes durante o Festival da Virada

O sucesso da operação foi atribuído ao planejamento estratégico, que incluiu aumento no efetivo policial - Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia finalizou as operações de segurança do Festival Virada Salvador 2025 com um balanço positivo, sem registros de crimes graves contra a vida. O evento, realizado de 28 de dezembro a 1º de janeiro, na Arena “O Canto da Cidade”, localizada na orla da Boca do Rio, recebeu milhares de pessoas e transcorreu em um ambiente de tranquilidade e segurança. O sucesso da operação foi atribuído ao planejamento estratégico, que incluiu aumento no efetivo policial e equipes disfarçadas, garantindo uma diminuição significativa nos índices de criminalidade.

De acordo com os números da Polícia Civil, houve uma queda expressiva nos furtos, que passaram de 260 casos em 2024 para 176 neste ano, representando uma redução de 32,3%. Também houve diminuição nos roubos e furtos de celulares, que caíram de 223 para 175, uma redução de 21,5%.

Em relação a crimes de lesão corporal dolosa, foram registradas três ocorrências, uma a menos do que no ano anterior. A operação resultou ainda na condução de 11 pessoas em flagrante, mas não houve apreensões de armas de fogo ou brancas, reflexo das ações preventivas nos acessos à Arena. Os Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) tiveram uma leve queda, de 18 para 17 casos. Já os registros de desacato apresentaram uma expressiva redução, de 13 para apenas dois, o que representa uma queda de 84,6%. No entanto, as ocorrências de consumo pessoal de drogas aumentaram de três para 19.

A Delegacia Especial de Área (DEA), instalada no local e com atendimento 24 horas, foi essencial para dar suporte aos foliões, incluindo a presença de intérpretes de LIBRAS. A colaboração entre a Polícia Civil e outras forças de segurança consolidou a confiança de moradores e turistas, reafirmando o compromisso com a segurança pública na Bahia.