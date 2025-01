Reajuste na passagem de ônibus é a segunda maior em oito anos

A nova tarifa é a segunda maior em oito anos. - Foto: Betto Jr./ Secom

Foi anunciado o reajuste na passagem do transporte público no valor de R$ 0,40, nesta quinta-feira, 02, sendo o segundo maior em oito anos, perdendo somente para a transição de 2021 e 2022, na qual o aumento foi R$ 0,50.

Na época, o valor era de R$ 4,40 passando para R$ 4,90. A partir disso, a passagem passou para R$ 5,20 em 2023 e agora em 2025 passou a ser R$ 5,60. Desde 2017, o único ano que não registrou nenhum aumento, foi o de 2024.

Confira o histórico das tarifas de ônibus soteropolitanas:

2017: R$ 3,60

2018: R$ 3,70

2019: R$ 4,00

2020: R$ 4,20

2021: R$ 4,40

2022: R$ 4,90

2023: R$ 5,20

2025: R$ 5,60

Reajuste da Tarifa

A tarifa do transporte público de Salvador passará ao valor de R$5,60 a partir do próximo sábado, 4. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 2, pela Prefeitura, após publicação no Diário Oficial do Município (DOM) feito através de portaria da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal).

A nova tarifa será praticada ao longo de todo o ano de 2025, tanto pelos ônibus urbanos convencionais como pelos sistemas BRT e STEC. Lembrando que, com o uso do Salvador Card, o passageiro pode utilizar até três destes modais, e também o Metrô, pagando apenas uma tarifa, graças à integração.