Tarifa do transporte de Salvador é a 5ª mais cara do país; veja lista

Nos dois últimos anos, a capital baiana passou por apenas um reajuste no preço da passagem

A tarifa do transporte público de Salvador passou por reajuste e chega ao valor de R$5,60 a partir do próximo sábado, 4. Com essa mudança, a capital baiana passa a ser a 5ª cidade com a tarifa mais cara do Brasil.

Salvador fica atrás apenas de Florianópolis (R$ 6,90), Porto Velho (R$ 6,00), Curitiba (R$ 6,00) e Belo Horizonte (R$ 5,75). Confira a lista das dez tarifas de ônibus mais caras ao final da matéria.

O anúncio de reajuste foi feito nesta quinta-feira, 2, pela Prefeitura, após publicação no Diário Oficial do Município (DOM) feito através de portaria da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal).

De acordo com a gestão municipal, nos dois últimos anos, a capital baiana passou por apenas um reajuste no preço da passagem, em novembro de 2023, após estudo de revisão tarifária. O novo valor leva em consideração o resultado dos estudos técnicos da revisão tarifária para o quadriênio 2023-2026, desenvolvidos pela Arsal, e é equivalente à inflação acumulada desde o último reajuste.



Veja a lista das 10 tarifas de ônibus mais caras do país:

1º. Florianópolis (SC): R$ 6,90

2º. Porto Velho (RO): R$ 6,00 (pagamento no dinheiro. O valor de R$ 4,50 para cidadãos com CARD Cidadão e Vale-transporte)

3º. Curitiba (PR): R$ 6,00

4º. Belo Horizonte (MG): R$ 5,75

5º. Salvador (BA): R$ 5,60

6ª. Brasília: R$ 5,50

7ª. Boa Vista: R$ 5,50

8ª. São Paulo: R$ 5

9ª. Aracaju: R$ 5

10ª. Cuiabá: R$ 4,95