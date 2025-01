Fogo de artifício explode em cima de jovem e atinge cinco pessoas

- Foto: Redes sociais

Um fogo de artifício explodiu em cima de um jovem e deixou cinco pessoas feridas, em Pirenópolis (GO), no Entorno do Distrito Federal. O acidente aconteceu durante a noite da virada de ano. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todos os feridos sofreram queimaduras de primeiro grau.

O artefato começa a pegar fogo e, cerca de 5 segundos depois, as labaredas explodem para baixo, chegando ao braço do jovem. Ele ainda mantém o objeto para cima por alguns instantes antes de jogá-lo no chão. Em seguida, houve uma explosão. O fogo se apaga e uma fumaça branca sobe no ar.

Os bombeiros informaram que os feridos sofreram queimaduras nas pernas e nos braços. Um deles chegou a ter uma hemorragia. Quatro deles foram encaminhados para o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, enquanto um recusou o atendimento hospitalar.

As duas mulheres e três homens feridos têm idade entre 21 e 28 anos.