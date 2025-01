Suspeito de ser autor do ataque em Nova Orleans agiu sozinho, diz FBI

Autoridades na rua onde ocorreu o ataque - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O Departamento Federal de Investigação (FBI) dos Estados Unidos afirmou que o ataque que deixou ao menos 15 pessoas mortas em Nova Orleans foi de autoria única do suspeito Shamsud-Din Jabbar. A informação foi divulgada pelo órgão durante uma entrevista coletiva, nesta quinta-feira, 2.

"Não acreditamos, neste momento, que mais alguém esteja envolvido neste ataque, além de Shamsud Din Jabbar", declarou Christopher Raia, um alto funcionário do FBI.

A corporação informou ainda que não há "vínculo conclusivo" entre ataque em Nova Orleans e explosão em Las Vegas, ocorrida também na quarta-feira, quando um Cybertruck da Tesla explodiu matando o ocupante e ferindo outras sete pessoas.

>> Trump associa ataque em Nova Orleans à imigração irregular

O oficial antiterrorismo do FBI, Christopher Raia, disse que o suspeito declarou sua afiliação ao Estado Islâmico nas redes sociais e afirmou que Jabbar “foi 100% inspirado pelo ISIS”. Ele acrescentou que a agência já estava investigando o aparente interesse do suspeito no Estado Islâmico.

Raia destacou que as imagens de vigilância mostraram Shamsud-Din Jabbar, colocando dois dispositivos explosivos na cena.

A autoridade ainda confirmou que Jabbar serviu no exército dos EUA e pediu que “qualquer um que estivesse no French Quarter na véspera de Ano Novo ou no início do dia de Ano Novo” se apresentasse como testemunha.