Suspeito de decapitar jovem no Trobogy é morto dentro de carro

Um homem identificado como Nadson Lucas Tavares de Carvalho morreu pós ser baleado dentro do carro de aplicativo na rua Mocambo, no Trobogy. Nadson é apontado como um dos autores da morte de Ian Lucas no início do mês de Janeiro, no bairro do Trobogy. O jovem foi sequestrado por traficantes, torturado e decapitado. O corpo foi encontrado em um prédio abandonado.

De acordo com as informações da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o motorista do carro também foi atingido por disparos de arma de fogo e segue internado no hospital. Um terceiro homem, que também estava no veículo, foi baleado e conseguiu fugir.

Os homens teriam chegado em e deram vários tiros no veículo de aplicativo. EM seguida, retiraram a vítima de dentro do automóvel e efetuaram mais disparos contra ela.

Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Oitivas e diligências serão realizadas pelo DHPP para esclarecer a motivação do crime e identificar a autoria.