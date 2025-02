Dono de empresas suspeitas de ligação com o PCC é preso na Bahia

- Foto: Divulgação redes sociais

O empresário Vagner Borges Dias foi preso nesta segunda-feira, 27, em Jacuípe, litoral da Bahia. Conhecido como Latrell Brito, ele é dono de empresas suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e que tinham contratos com prefeituras e câmaras de todo o país.

Latrell foi preso em flagrante por uso de documento falso. Ele era o principal alvo da Operação Munditia. Segundo a Promotoria de Justiça de Guarulhos, ele vivia na Bahia e foi detido pelo Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) da Bahia, com o apoio da Polícia Militar (PM), enquanto saía da praia.

Ainda de acordo com a Promotoria de Justiça de Guarulhos, Latrell vivia na Bahia com outro nome: Moises Mota Sena, e tinha uma microempresa aberta com o nome falso.

Foragido

O empresário estava foragido desde abril de 2024, quando uma operação apreendeu documentos e mostrou que o grupo conseguiu contratos em algumas cidades pagando propinas a agentes políticos. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão.

A operação que apreendeu os documentos mostrou ainda que o grupo conseguiu contratos em algumas cidades pagando propinas a agentes políticos. O caso segue em investigação.