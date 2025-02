Teto de igreja cai e quase atinge pastor durante culto; assista

Infiltração danificou o teto de uma igreja batista - Foto: Arquivo Pessoal

As fortes chuvas que têm atingido São Paulo provocou estragos em várias cidades. Em São José do Rio Preto o forro de gesso do teto de uma igreja cedeu e quase atingiu o pastor que fazia um culto no domingo, 26.

De acordo com a TV TEM, o templo da Igreja Batista, localizado na Rua Silva Jardim, foi evacuado após a infiltração danificar o forro. Não houve registro de feridos. Segundo a Defesa Civil, o local foi interditado parcialmente. Ainda segundo o órgão, uma chuva acompanhada de rajadas de vento atingiu a cidade por volta das 15h10.

🔗 VÍDEO: A tempestade que atingiu São José do Rio Preto, em São Paulo, provocou a queda de parte do forro de gesso do teto de uma igreja durante o culto no domingo (26). Um vídeo registrou o exato momento da queda, que por pouco não atingiu o pastor.



➡️ https://t.co/VbBeWQMPwl pic.twitter.com/4d9BGQ8zNp — TV Pampa (@tvpampa) January 27, 2025

Mortes

Segundo a Defesa Civil do estado de São Paulo, as fortes chuvas que atingem a região metropolitana neste verão já causaram a morte de 17 pessoas. Neste domingo (26), uma criança de 7 anos morreu após cair em uma galeria de água enquanto brincava no Parque Municipal do Povo, no município de Itapecerica da Serra (SP).

No sábado, o corpo de um homem de 73 anos foi encontrado dentro de sua residência, na capital paulista. A casa foi alagada na sexta-feira (24), dia em que a cidade registrou o terceiro maior volume de chuva da série histórica, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

No domingo, foi encontrado o corpo de um motociclista que foi arrastado por enxurrada no bairro Cumbica, em Guarulhos, no dia anterior.