Governo reage a greve dos médicos e reagenda perícias do INSS

Afetados podem remarcar consultas por meio de um aplicativo - Foto: Divulgação

Com parte dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com as atividades paralisadas, o Ministério da Previdência anunciou o reagendamento das perícias médicas marcadas com os grevistas.

A mudança da data do atendimento será feita pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) a partir desta segunda-feira, 27. As novas solicitações serão encaminhadas para peritos que estão atendendo normalmente.

Já os grevistas, segundo a pasta, terão suas agendas suspensas e seus salários serão descontados durante o período de paralisação das atividades desde setembro do ano passado.

O movimento grevista foi desencadeado por um Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU), que declarou ilegais partes de um acordo firmado em 2022. Esse acordo havia reduzido a produtividade dos peritos em 40%, o que gerou insatisfação na categoria.

O INSS ainda informou que os usuários afetados serão notificados com mensagens automáticas sobre os novos dias e horários das perícias, tanto por meio da Central 135 quanto pelo aplicativo e site Meu INSS.