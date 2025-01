INSS volta exigir a prova de vida em 2025; veja como funciona

Prova de Vida é importante para evitar fraudes e pagamentos indevidos pelo INSS - Foto: Felipe Iruatã/ Ag A Tarde

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltará a exigir prova de vida para a manutenção de benefícios pagos pelo órgão a partir deste mês.

A Prova de Vida é a comprovação de que ainda está vivo e pode continuar recebendo seu benefício previdenciário. O procedimento importante para evitar fraudes e pagamentos indevidos e por isso deve ocorrer periodicamente.

O aposentado, pensionista ou beneficiário do governo precisa realizar a Prova de Vida para continuar recebendo seus pagamentos.

Como fazer

Como fazer a Prova de Vida Prova de Vida presencial: >>>Realizada no balcão de atendimento do órgão pagador; >>>Realizada nos terminais de autoatendimento do banco pagador (caixa eletrônico). Prova de Vida digital: >>>Realizada no aplicativo gov.br, através do reconhecimento facial.

A Prova de Vida digital é feita no aplicativo gov.br através do reconhecimento facial. Ao realizar o reconhecimento, o app comprova que você está vivo e envia essa informação para o órgão que paga seus benefícios. Para isso, siga as orientações abaixo (clique na imagem para ampliar):

| Foto: Reprodução / gov.br

