Movimento municipalista do PDT defende retorno da sigla à base do governo

Silva Neto e o presidente estadual do partido, Félix Mendonça Jr. - Foto: Divulgação/PDT

Coordenador do movimento municipalista do PDT da Bahia, o ex-prefeito de Araci, Silva Neto, primeiro suplente na Assembleia Legislativa, defendeu no domingo, 16, que o partido retome, de forma institucional, a aliança com o PT e volte a integrar a base de sustentação do governo baiano. A ideia também já é admitida pelo presidente estadual do partido, Félix Mendonça Jr.



Ele afirmou que, dos oito prefeitos eleitos pelo PDT em 2024, sete já fazem parte da base de apoio ao governo Jerônimo Rodrigues (PT). A única que ainda estaria fora dessa relação é a prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo.

Silva Neto também rebateu entrevistas concedidas pelo deputado federal Leo Prates (PDT), que se manifestou a favor de o partido seguir na oposição e apoiar a candidatura de ACM Neto (União) ao Palácio de Ondina em 2026.

“Se as bases do PDT forem consultados sobre esse assunto, como sugeriu na semana passada o deputado federal Leo Prates, a tendência será a retomada dessa parceria com o governo do Estado. A maioria dos nossos prefeitos já votou em Jerônimo em 2022 mesmo a Executiva do partido na Bahia tendo ficado com ACM Neto", disse Silva Neto.

O ex-prefeito de Euclides da Cunha Luciano Pinheiro é outro pedetista que defende o apoio a Jerônimo. “O PDT autêntico nunca foi netista, diferentemente do deputado Leo Prates, que tem adotado um discurso mais radical. Defendemos que o deputado Félix Mendonça Júnior, presidente do partido na Bahia, lidere essa reaproximação com o governo. A oposição não nos levará ao crescimento desejado para 2026”, declarou.