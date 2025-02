PDT dá primeiro passo para retomar aliança com PT na Bahia

Cúpula do PDT organizou jantar com ministro Rui Costa em Brasília - Foto: Reprodução Redes Sociais

O retorno do PDT à base do PT na Bahia foi um dos temas tratados no jantar entre a cúpula do partido trabalhista e o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), em Brasília, na noite de quarta-feira, 12.

Para o Portal A TARDE, o deputado federal e presidente estadual da legenda, Félix Mendonça Jr., admitiu que esta foi a primeira vez que o assunto foi debatido com uma liderança petista.

“Estamos conversando. Esse jantar realmente provocou um início de conversa, sem dúvida nenhuma. Podemos dizer que este foi o primeiro passo, uma provocação sobre o debate que não havia existido até hoje”, revelou o dirigente partidário.

Félix adiantou que deve participar de uma nova reunião com o ministro da Previdência e presidente licenciado do PDT nacional, Carlos Lupi e Rui Costa na próxima semana, onde um possível apoio à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT) deve ser tratado com mais profundidade.

“Na próxima semana, o presidente Lupi junto com Rui terão uma reunião e eles ficaram de me convidar para tratar sobre a Bahia de uma maneira mais específica, porque a reunião de quarta foi mais generalista, a nível Brasil”, disse Félix.

PDT e PT romperam relações na Bahia em 2022. Nas eleições daquele ano, a legenda trabalhista apoiou a candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao Palácio de Ondina. Porém, no pleito municipal de dois anos depois, a relação de Félix com Neto estremeceu após a prefeita eleita Débora Régis trocar o PDT pelo União.