Félix se diz satisfeito com desempenho do PDT nas eleições: ‘Não foi ruim'

O presidente estadual do PDT e deputado federal, Félix Mendonça Jr., se mostrou satisfeito com o desempenho do partido nas eleições municipais deste ano. Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A Tarde FM, o cacique local pedetista disse que esperava mais, porém o resultado “não foi ruim”.

“Naturalmente a gente sempre acha que fica aquém, porque sempre tem a expectativa de ter mais um ou mais dois. Nosso mínimo esperado eram 10 prefeitos e fizemos oito. Não foi ruim porque estruturamos várias outras cidades para que possamos disputar daqui a 4 anos. A vantagem é que os oitos prefeitos que elegemos realmente são pedetistas, diferente de alguns prefeitos que estavam apenas usando a sigla”, avaliou o pedetista.

A conta de prefeituras comandadas pelo partido realmente poderia ser maior. O parlamentar citou a vitória de Débora Régis (União Brasil) em Lauro de Freitas, e lembrou que a candidata se desfiliou do PDT poucas horas antes do fim do prazo para desfiliação. Félix não escondeu a mágoa com a ex–correligionária.

“Fica a marca. A gente não esquece o passado. Quem esquece o passado não preserva o seu futuro. O governo tirar candidatos do PDT é comum. Tivemos vários candidatos que sofreram pressão e tiveram que sair para concorrer, outros se mantiveram no PDT e disseram que se tiver de sair vai virar oposição. Nós perdemos para o governo e nós também perdemos para a oposição neste tal cinturão 44 que quiseram fazer na Região Metropolitana. Faltando 48 horas para o final das filiações a candidata saiu do PDT e ficamos com o partido completamente vazio. O que aconteceu foi um canibalismo”, criticou o pedetista.

Apesar do atrito em Lauro, Félix garantiu que a aliança com o União segue firme e forte em Salvador, onde o partido tem a vice-prefeita Ana Paula. “Em Salvador está bem claro, nós somos aliados de Bruno Reis”, reforçou.

2028

Félix Mendonça Jr. também projetou que o partido chega forte para disputar a prefeitura de Salvador nas eleições de 2028. Ele afirma que os nomes de Ana Paula e Léo Prates estão no páreo, mas que a escolha pela vice-prefeita seria o caminho mais “natural” a ser seguido, caso Bruno Reis deixe a gestão para concorrer em 2026.

“São as nuvens da política. Uma hora elas estão de uma forma e no momento seguinte de outra. Nós temos a vice-prefeita e numa posição de Bruno ir para o governo ela assumiria e o caminho natural seria com Ana Paula mesmo. Se a vice assumir não teria o porquê ter outro candidato à frente. Mas Leo Prates tem demonstrado vontade, mas claro, temos muito caminho para andar”, pontuou.