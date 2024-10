"Não significa vitória em 26", diz Sanches após avanço do União Brasil

Alan Sanches, líder da oposição na Alba - Foto: Vaner Casaes | Alba

Líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Alan Sanches (União Brasil) falou, nesta terça-feira, 8, sobre o cenário político após as eleições municipais do último domingo, 6. Para o parlamentar, apesar das conquistas do União Brasil, seu partido, e dos aliados, o resultado não significa a vitória do grupo nas eleições 2026.

Alan ainda citou a eleição em Camaçari, que terá segundo turno entre Flávio Matos, aposta do União Brasil, contra o ex-prefeito petista Luiz Caetano (PT).

"A gente deu um grande passo, não significa vitória em 2026, eu acho que a gente ainda tem Camaçari, eu acho que Flávio, que estava com 20 pontos atrás, e chega com 0,2% agora de diferença, eu acho que nós vamos ganhar, não tenho dúvida, vamos ganhar em Camaçari [...] acho que até dia 27 é trabalhar com Flávio, trabalhar com Camaçari, e eu tenho certeza que a gente fortalece mais ainda", afirmou o deputado.

Alan Sanches ainda falou sobre o chamado 'cinturão azul' formado em cidades da Região Metropolitana de Salvador.

"Esse cinturão azul na região metropolitana foi feito, seja em Simões Filho, em Candeias, Lauro de Freitas, Salvador, e agora vai ser em Camaçari [...] claro que isso a gente fazendo um bom trabalho nessas prefeituras até 2026 isso fortalece nosso grupo", pontuou, após sessão da Alba.

Apesar do avanço nas grandes cidades, a oposição conquistou apenas 107 cidades nas eleições municipais, enquanto o grupo governista, liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), elegeu 309 prefeitos.