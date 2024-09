Félix não descarta o PDT na base do PT: "Somos independentes"

Segundo ele, a ideia do grupo não é chegar “de qualquer jeito”, pedindo por espaço - Foto: Vinícius Loures/Agência Câmara

O presidente estadual do PDT, deputado federal Félix Mendonça Júnior, ressaltou, na manhã desta sexta-feira, 6, a independência do partido, principalmente, em relação a apoios e alianças com outras siglas, ao ser questionado pelo Portal A TARDE, sobre uma possível volta para a base do PT na Bahia.



“O PDT é um partido independente, ou tenta ser independente. A volta ou não ao governo em 2026 é outro episódio, se a gente tiver candidato a governador ou candidato a senador nós vamos lançar. Mas a gente fazer um acordo ou com o PT ou com União Brasil, nós podemos fazer acordo com os dois, somos Independentes, não devemos nada a ninguém, não está nada descartado”, declarou.



O parlamentar reforçou que entende seu lugar no processo e que apesar de não descartarem qualquer apoio do partido, a ideia do grupo não é chegar “de qualquer jeito”, pedindo por espaço.





“A gente foi oposição ao governo eleito da Bahia, não vamos chegar lá, queremos um espaço até porque não temos direito, né? Vamos nos encontrar então sabemos que somos uma posição hoje tranquila”, afirmou.