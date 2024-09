06/09/2024 às 10:23 • Atualizada em 06/09/2024 às 10:35 - há XX semanas | Autor: Anderson Ramos e Flávia Requião BAHIA “Temos um compromisso”, diz Lupi sobre apoio a Elmar na Câmara Fala vem após a entrada do parlamentar Hugo Motta na disputa à sucessão de Arthur Lira na presidência da Casa

Lupi evidenciou ainda as mudanças que ocorrem nas políticas e aconselhou a todos ter paciência com as esperas sobre as decisões - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

O ministro da Previdência e presidente nacional licenciado do PDT, Carlos Lupi, ressaltou, na manhã desta sexta-feira, 6, o apoio ao deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) na disputa à sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. O reforço vem após a entrada do parlamentar Hugo Motta (Republicanos) na corrida pela liderança. Leia mais

"Nós temos um compromisso feito com ele. A gente não volta atrás de compromisso. Vamos ver como é que se desenha esse futuro", declarou, em resposta ao Portal A TARDE, durante coletiva de imprensa, em evento da assinatura de acordo de cooperação técnica de atendimento integrado entre a instituição e o governo da Bahia.



Lupi evidenciou ainda as mudanças que ocorrem nas políticas e aconselhou a todos ter paciência com as esperas sobre as decisões.

“A política, eu estou nisso há algum tempo, ela é muito mutável, cada dia em cada tempo. Então, ontem aconteceu um fato novo, a entrada do Hugo como candidato, mas nem Elmar se retirou, nem Antônio [Brito], então isso ainda vai ser um processo de evolução, porque essa decisão só é ano que vem e muita água vai rolar. Tem que esperar, ter paciência e [se] nós tomarmos qualquer decisão vai ser reunindo a bancada com o executivo e ouvindo todas as partes”, declarou. O ministro também antecipou que a resposta final deve ser anunciada no mês que vem.“Na primeira ou na segunda quinzena de outubro, ele deve tomar essa decisão.”



Leia mais

>> STF forma maioria para rejeitar recursos do X contra contas derrubadas Entrada de Hugo Motta

O deputado Hugo Motta, tem se destacado nesta semana como o favorito para ser o candidato a presidente da Casa e sucedê-lo em fevereiro de 2025. Antes da sua entrada, o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar, até então era o favorito de Lira, no entanto, a desistência do presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira (SP), abriu espaço para Motta, que pode mudar toda a rota.

