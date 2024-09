Ministro reage a acusação de assédio e anuncia medidas contra denúncia

Ministro alega está sendo vítima de "falsas acusações" - Foto: Reprodução

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou na noite desta quinta-feira, 5, que apresentará ofícios à Procuradoria Geral da República (PGR), Controladoria-Geral da União e o Ministério da Justiça e Segurança Pública para apurar as denúncias que o acusam de assédio sexual. Ele negou qualquer tipo de envolvimento com o caso.

"[É necessário] que haja uma apuração dos fatos, cuidadosa, para que não reste nenhuma dúvida [sobre] tudo que pode ter acontecido e o que não aconteceu", disse o ministro, por meio de vídeo publicado nas redes sociais.

O titular da pasta ainda considerou as queixas registradas pelo Mee Too Brasil, plataforma que acolhe vítimas de violência sexual, como "falsas", podendo se configurar como denunciação caluniosa, e alega que a movimentação tenta "manchar a sua imagem".

"[...] É preciso que os fatos sejam expostos para que eles possam ser apurados. É preciso saber o que, de fato, aconteceu. E não apenas com base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se podem comprovar", afirmou Almeida.

“[...]. Fica evidentemente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro e defensor dos Direitos Humanos, que tem uma posição de destaque. Quero dizer a essas pessoas que elas não vão ter sucesso”, acrescentou.

Os supostos casos de assédio sexual realizado pelo ministro veio à tona nesta quinta-feira, 5, após uma matéria divulgada pela coluna Guilherme Amado, do portal Metrópoles. A publicação aponta como a também ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, como uma das vítimas do gestor. Procurada pelo colunista, ela não quis se pronunciar sobre o assunto.

Em resposta, Silvio Almeidarepudiou a notícia e considerou como "absurdas".

"Quero repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. [...]. É muito triste viver tudo isso. Isso está doendo na minha alma, no fundo do meu coração. Tem o intuito de me apagar e apagar as minhas histórias que eu tento contar”, declarou.

