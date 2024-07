Silvio Almeida prega defesa da população LGBT+

Ministro participou de sessão especial - Foto: Tânia Rego | AG. Brasil

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou, nesta sexta-feira, 28, que quem defende os valores da família também defende as minorias. A fala ocorreu durante a sessão realizada em homenagem ao dia do Orgulho LGBTQIAP+ na Câmara dos Deputados.

"Quem realmente se preocupa com as famílias, defende as pessoas LGBT. Se as pessoas acham que elas podem viver uma vida indigna, sem trabalho, sem emprego, a mercê da violência, viver para a morte, elas são hipócritas, elas não defendem a família", disparou Silvio, que continuou.

"Se nós não somos capazes de proteger pessoas que simplesmente querem ser o que são e querem se orgulhar daquilo que são, nós não somos capazes de proteger nenhum brasileiro", pregou o ministro dos Direitos Humanos.