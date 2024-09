Ministro Carlos Lupi desembarca em Salvador e assina acordo; confira

Ainda na quinta, Lupi participou de uma reunião política a portas fechadas com o prefeito Bruno Reis - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, que desembarcou na capital baiana na quinta-feira, 5, cumpri agenda institucional na sede do INSS, na Av. da França, no Comércio, às 9h, nesta sexta, 6.

No evento, o presidente nacional licenciado do PDT assinará o acordo de cooperação técnica de atendimento integrado entre a instituição e o governo da Bahia.



Ainda na quinta, Lupi participou de uma reunião política a portas fechadas com o prefeito Bruno Reis (União), com a vice Ana Paula Matos, que é pedetista, e com os deputados federais Félix Mendonça Júnior e Leo Prates, presidentes estadual e municipal do PDT, respectivamente, entre outras lideranças.



Além de Salvador, Lupi também terá agenda no interior do estado.A partir das 13h, a programação começa em Irecê, onde ele participa de um evento político do candidato do partido a prefeito, o vereador Figueredo Amorim. Já às 20h, Lupi visita Morro do Chapéu, para acompanhar uma caminhada seguida de comício da prefeita Juliana Araújo, do PDT, que concorre à reeleição. Félix Mendonça e o ex-deputado federal José Carlos Araújo, vice-presidente da sigla na Bahia, acompanham o ministro.



Segundo Félix, Lupi deve vir à Bahia em outro momento ao longo da campanha, quando pretende visitar Euclides da Cunha e Araci, cidades governadas pelo PDT, e Itabuna, onde a aposta pedetista é o médico Isaac Nery candidato a prefeito.



"Infelizmente, não tem como o nosso presidente participar de atos nas 33 cidades onde o PDT tem candidato a prefeito na Bahia, inclusive com experiências exitosas, a exemplo de Gentio do Ouro e Barra do Rocha. Mas a presença dele reforça que o Estado é uma prioridade para o partido nas eleições municipais", disse o deputado.